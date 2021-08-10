Биткоин поднялся выше $46 тысяч
10 августа 202104:06
Стоимость биткоина превысила $46 тысяч, следует из данных портала Coindesk.
К вечеру 9 августа по московскому времени курс криптовалюты прибавил 6,94% и достиг отметки $46,35 тыс. Затем стоимость биткоина «откатилась» до $45,7 тыс.
Последний раз стоимость биткоина превышала $46 тыс. в мае 2021 года.
Напомним, Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что биткойн не имеет реальной потребительской стоимости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru