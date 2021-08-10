Биткоин поднялся выше $46 тысяч

К вечеру 9 августа по московскому времени курс криптовалюты прибавил 6,94% и достиг отметки $46,35 тыс. Затем стоимость биткоина «откатилась» до $45,7 тыс.

Последний раз стоимость биткоина превышала $46 тыс. в мае 2021 года.

Напомним, Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что биткойн не имеет реальной потребительской стоимости.

