Стоимость биткоина достигла $46 тыс.
Стоимость биткоина выросла в ходе торгов в понедельник, достигнут уровня $46 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Coindesk.
Рост составил около 6%.
Последний раз биткоин находился выше отметки $46 тыс. в мае текущего года. Криптовалюта в настоящее время набирает рост после падения почти в два раза в мае.
Ранее эксперты назвали прогнозную цену биткоина к концу августа. По их мнению, цена биткоина к концу августа может вырасти до 45-50 тысяч долларов при отсутствии негативных новостей на валютном рынке.
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