Стоимость биткоина достигла $46 тыс.

Стоимость биткоина выросла в ходе торгов в понедельник, достигнут уровня $46 тысяч. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные портала Coindesk.

Рост составил около 6%.

Последний раз биткоин находился выше отметки $46 тыс. в мае текущего года. Криптовалюта в настоящее время набирает рост после падения почти в два раза в мае.



Ранее эксперты назвали прогнозную цену биткоина к концу августа. По их мнению, цена биткоина к концу августа может вырасти до 45-50 тысяч долларов при отсутствии негативных новостей на валютном рынке.

