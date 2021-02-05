В посольстве США заявили, что не рекомендовали Украине закрыть каналы

В посольстве заявили, что Соединенные Штаты не предоставляли никаких "инструкций или рекомендаций "по закрытию этих каналов. Представители США также отрицают информацию о встрече Зеленского с президентом США.

Украинский лидер ранее одобрил решение Совета нацбезопасности и обороны о пятилетних санкциях против оппозиционных действующей власти каналов "112 Украина", NewsOne и ZIK, а также против их владельца, депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака. По информации агентства, посольство "приветствовало" решение президента.

Бывший президент Украины, глава делегации страны в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук в эфире НСН поддержал решение Зеленского.

