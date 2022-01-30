В посольстве США американцам снова рекомендовали покинуть территорию Украины

В посольстве США в Киеве повторно обратились к гражданам страны с призывом покинуть территорию Украины. Об этом сообщается на сайте американского посольства.

Посольство США на Украине продолжит работу

«Ситуация с безопасностью на Украине по-прежнему остаётся непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения. Гражданам США на Украине следует рассмотреть возможность выезда сейчас, используя коммерческие или другие частные транспортные средства», — цитирует сообщение Газета.ru.

В посольстве Соединенных Штатов гражданам рекомендовали через Польшу, Венгрию, Словакию, Молдавию и Румынию. Также для связи с сотрудниками дипведомства опубликовали онлайн-форму, отмечает RT.

Ранее Госдепартамент США позволил в добровольном порядке выехать из Украины некоторым сотрудникам американского посольства в Киеве и членам их семей.

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ФОТО: Вера Голосова//РИА Новости
ТЕГИ:ЭвакуацияУкраинаКиевПосольство СШАСША
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