Посольство США на Украине продолжит работу
Посольство США на Украине продолжит работать, несмотря на эвакуацию части сотрудников дипмиссии. Об этом сообщил глава Госдепа Энтони Блинкен, передает ТАСС.
По словам Блинкена, США будут поддерживать серьезное присутствие в стране для поддержки Украины в разных сферах. Глава Госдепа отметил, что решение о частичной эвакуации было принято в целях безопасности.
Также он пояснил, что рассылка американцам на Украине с рекомендацией покинуть страну является лишь рекомендацией.
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