В посольстве России рассказали о самочувствии экипажа Stena Impero
В посольстве России в Иране сообщили об отсутствии угроз жизни и здоровью членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими властями в Ормузском проливе. Информация об этом появилась в Twitter диппредставительства.
«Состояние моряков хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — информирует посольство РФ.
В дипведомстве сообщают, что до завершения проверочных мероприятий члены команды останутся на судне в соответствии с требованиями международного морского права.
Напомним, британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе. Иран заявил, что все пассажиры и экипаж танкера – всего 23 человека - останутся на его борту до завершения расследования. Судно было задержано, так как «было вовлечено в инцидент» с иранским рыболовецким судном. Якобы, танкер не отреагировал на сигнал бедствия рыбаков, а также нарушил еще ряд международных морских правил.
Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью НСН оценил версию МИ-6 о русском следе в задержании британского танкера Ираном.
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