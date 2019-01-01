Политика

В посольстве России рассказали о самочувствии экипажа Stena Impero

21 июля16:40

В посольстве России в Иране сообщили об отсутствии угроз жизни и здоровью членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими властями в Ормузском проливе. Информация об этом появилась в Twitter диппредставительства.

«Состояние моряков хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — информирует посольство РФ.

В дипведомстве сообщают, что до завершения проверочных мероприятий члены команды останутся на судне в соответствии с требованиями международного морского права.

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Напомним, британский танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе. Иран заявил, что все пассажиры и экипаж танкера – всего 23 человека - останутся на его борту до завершения расследования. Судно было задержано, так как «было вовлечено в инцидент» с иранским рыболовецким судном. Якобы, танкер не отреагировал на сигнал бедствия рыбаков, а также нарушил еще ряд международных морских правил.

Ранее президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в интервью НСН оценил версию МИ-6 о русском следе в задержании британского танкера Ираном.

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ФОТО: flickr/Mr Hicks46
ТЕГИ:ИранВеликобританияРоссийское Посольство