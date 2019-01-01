В посольстве России рассказали о самочувствии экипажа Stena Impero

В посольстве России в Иране сообщили об отсутствии угроз жизни и здоровью членов экипажа британского танкера Stena Impero, задержанного иранскими властями в Ормузском проливе. Информация об этом появилась в Twitter диппредставительства.

«Состояние моряков хорошее, их жизни и здоровью ничего не угрожает», — информирует посольство РФ.

В дипведомстве сообщают, что до завершения проверочных мероприятий члены команды останутся на судне в соответствии с требованиями международного морского права.