Сатановский рекомендовал МИ-6 обратиться в Кащенко

МИ-6, служба внешней разведки Великобритании, и британский центр правительственной связи (GCHQ) ведут расследование задержания Ираном танкера Британии Stena Impero. По одной из версий, к инциденту имеет отношение Россия, сообщает The Sunday Mirror.

По мнению британской разведки, Иран мог спровоцировать нарушение британским танкером международных морских правил с помощью фальшивых координат GPS, рассказывает Газета.ru. Их, по мнению сотрудников безопасности Великобритании, Иран смог распространить с помощью «российских шпионских технологий», которыми располагает Москва. Второй источник СМИ отметил, что иранский «Корпус стражей исламской революции» уже «тесно взаимодействовал» с разведслужбой России на сирийской территории.

Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН прокомментировал публикацию The Sunday Mirror по поводу расследования МИ-6 версии о причастности России к инциденту с британским танкером в Ормузском проливе.

«Безусловно, русский след в случае с британским танкером есть, как и во всем, что происходит на планете. После того, как была выпущена брошюрка Министерством внутренней безопасности США о дискуссии в социальных сетях по поводу ананасов в гавайской пицце, которые рекомендовали добавлять в рецепт русские, чтобы разобщить американское общество, я готов понять, что наш след есть везде. И, видимо, королевскую систему в Великобритании у нас ГРУ придумало и внедрило, чтобы разобщить уже британское общество. Вот, сейчас Бориса Джонсона изберут 0,25 процента британских избирателей, членов коммунистической партии, - тоже мы будем виноваты. Не изберут – тоже будем виноваты, что он не стал премьер-министром. Что теперь поделать? Если люди с ума сходят – это не лечится. Надо звонить в Кащенко, профессионалам!» - рекомендовал востоковед.

Евгений Сатановский считает, что Британия расследованием МИ-6 пытается прикрыть собственные недипломатические действия в отношении Ирана.

«Вода – это такое место, хоть Гибралтарский, хоть Ормузский пролив, где вас могут взять на абордаж. Не надо заниматься каперством! Зачем иранский танкер было тормозить у Гибралтара британцам? Они пиратство возрождают в международных водах? Дальше действует простой принцип нормальной международной активности: вы - так, мы вам – эдак! Вы наши танкеры тормозите – мы ваши тормозим. Что здесь такого?» - рассудил собеседник НСН.

Ранее завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгянв эфире НСН заявила, что и в самой Великобритании есть политики, понимающие какую опасную игру ведет страна с Ираном.

