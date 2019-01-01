Востоковед: Британия не захочет конфликтовать с Ираном из-за танкера
Завотделом политологии журнала РАН «Восток» в эфире НСН заявила, что и в самой Великобритании есть политики, понимающие какую опасную игру ведет страна с Ираном.
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер. Три вооруженных судна Корпуса стражей Исламской революции Ирана безуспешно пытались захватить британский нефтяной танкер в Персидском заливе, сообщил представитель правительства Великобритании.
Напомним, в начале июля британские королевские морские пехотинцы высадились на борт танкера Grace 1 у берегов Гибралтара на основе обвинений в нарушении санкции из-за доставки нефти в Сирию. Через несколько дней главнокомандующий штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Багери пообещал, что захват и арест иранского нефтяного танкера в районе Гибралтара не останется «без ответа».
Завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН заявила, что вряд ли новый инцидент будет оценен как разумный здравомыслящими политиками Соединенного Королевства (слушайте аудио).
«Сами британцы, остановившие танкер по велению США, утверждали, что танк везет оружие. В Британии серьёзные политики осудили этот шаг, сравнив его с поведением сомалийских пиратов. Так, если все же в этот раз иранцы задержали британский танкер с нефтью, думаю, это не всеми будет оценено как правомерное действие, - уверена эксперт.
За последние два месяца несколько нефтяных танкеров подверглись нападению в регионе Персидского залива. США и Саудовская Аравия обвиняют в нападениях Иран, который отвергает эти обвинения.
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