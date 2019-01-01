Востоковед: Британия не захочет конфликтовать с Ираном из-за танкера

Завотделом политологии журнала РАН «Восток» Каринэ Геворгян в эфире НСН заявила, что вряд ли новый инцидент будет оценен как разумный здравомыслящими политиками Соединенного Королевства (слушайте аудио).

«Сами британцы, остановившие танкер по велению США, утверждали, что танк везет оружие. В Британии серьёзные политики осудили этот шаг, сравнив его с поведением сомалийских пиратов. Так, если все же в этот раз иранцы задержали британский танкер с нефтью, думаю, это не всеми будет оценено как правомерное действие, - уверена эксперт.

За последние два месяца несколько нефтяных танкеров подверглись нападению в регионе Персидского залива. США и Саудовская Аравия обвиняют в нападениях Иран, который отвергает эти обвинения.

