Генсек НАТО пожелал выздоровления премьеру Словакии
15 мая 202418:27
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что шокирован покушением на главу правительства Словакии Роберта Фицо, и пожелал политику скорейшего выздоровления. Соответствующее сообщение Столтенберг разместил в соцсети X.
Также он заверил, что пребывает мыслями с Фицо, его близкими и народом Словакии.
Ранее сообщалось, что стрелявшим в Фицо, предположительно, является 71-летний мужчина из словацкого города Левице.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru