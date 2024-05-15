Генсек НАТО пожелал выздоровления премьеру Словакии

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что шокирован покушением на главу правительства Словакии Роберта Фицо, и пожелал политику скорейшего выздоровления. Соответствующее сообщение Столтенберг разместил в соцсети X.

Орбан и Вучич намерены посетить раненого словацкого премьера

Также он заверил, что пребывает мыслями с Фицо, его близкими и народом Словакии.

Ранее сообщалось, что стрелявшим в Фицо, предположительно, является 71-летний мужчина из словацкого города Левице.

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:НАТОПокушениеСловакияЙенс Столтенберг

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