Орбан и Вучич намерены посетить раненого словацкого премьера

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич намереваются в ближайшее время посетить пострадавшего при покушении премьер-министра Словакии Роберта Фицо, об этом сообщил сербский портал «Вечерне новости».

Сегодня появилась информация, что Фицо подвергся нападению неизвестного мужчины, когда выходил после выездного заседания правительства страны. Он был ранен несколькими выстрелами. В настоящее время премьера на вертолете транспортируют в больницу.

Издание пишет, что визит, скорее всего, состоится в ближайшие два-три дня.

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Орбан написал в своих социальных сетях, что «глубоко шокирован» покушением на своего «друга», и желает ему скорейшего выздоровления. Сербский лидер также выразил поддержку Фицо, и подчеркнул, что молится за его здоровье.

Ранее стало известно, что Фицо собирается принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, напоминает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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