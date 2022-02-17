В посольстве РФ заявили о «самогипнозе» США в ситуации вокруг Украины

США упорно продолжают самогипноз о неизбежности «нападения» России на Украину, считают в посольстве РФ в Вашингтоне. Об этом говорится в заявлении на странице российского дипведомства в Facebook.

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Дипломаты напомнили о высказываниях пресс-секретаря Госдепартамента США Неда Прайса, заявившего, что «Россия создала возможности для атаки в любое время», пишет Газета.ру.

Как отмечается в заявлении российского посольства, Москву в очередной раз «попытались уличить в распространении дезинформации по ситуации на Украине».

«Очевидно, что раскрученный в США маховик антироссийской истерии не позволяет американским коллегам смотреть на вещи объективно. Самогипноз о неизбежности российского нападения упорно продолжается», — подчеркнули в дипмиссии.

В посольстве также напомнили, что накануне интервью с Прайсом телеканал CNN «по сути, запустил обратный отсчет мнимому вторжению», которое якобы должно было состояться утром 16 февраля. Дипмиссия призвала Госдепартамент сосредоточиться на вопросах дипломатического урегулирования конфликта на Украине и не подпитывать «милитаристский угар» СМИ, отмечает РЕН ТВ.

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