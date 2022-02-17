Госдеп: США никогда не называли точных сроков «вторжения» России на Украину

«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день "вторжения"», – заявил он.

По словам дипломата, американские власти на протяжении некоторого времени пытаются донести, что Москва якобы создала возможности для нападения в «любое время».

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвода российских войск не видно, наблюдается только небольшая ротация.

Ранее ряд британских и американских изданий сообщали, что РФ в скором времени «нападет» на Украину.

