Госдеп: США никогда не называли точных сроков «вторжения» России на Украину
Вашингтон никогда не называл точных сроков возможного «вторжения» России на Украину, сообщил на брифинге официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.
«Не думаю, чтобы вы слышали нас с какого-то подиума указывающими точный день "вторжения"», – заявил он.
По словам дипломата, американские власти на протяжении некоторого времени пытаются донести, что Москва якобы создала возможности для нападения в «любое время».
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отвода российских войск не видно, наблюдается только небольшая ротация.
Ранее ряд британских и американских изданий сообщали, что РФ в скором времени «нападет» на Украину.
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