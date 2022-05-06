В посольстве РФ в Вашингтоне напомнили о наличии у США химического оружия
Посольство России в США предложило общественности задуматься, с какой целью американская сторона затягивает ликвидацию национального арсенала химического оружия. Об этом говорится в комментарии в Telegram-канале диппредставительства.
В российском посольстве обратили внимание, что западные СМИ обвиняют Москву в якобы нарушении химконвенции, «бездоказательно твердят о сохранившемся у нас арсенале химического оружия и планах применить его на Украине». В то же время США так и не уничтожили свои запасы ХО, пишет Газета.ру.
«Обозреватели предпочитают замалчивать общеизвестный факт полного уничтожения российского ХО еще в 2017 г. Напоминаем, что это подтверждено Организацией по запрещению химического оружия. Именно США, а не Россия, остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Доподлинно известно, что Вашингтон обладает техническими мощностями и финансовыми ресурсами для ускоренной химдемилитаризации», — подчеркнули в посольстве.
Дипломаты призвали американцев задуматься, почему Вашингтон затягивает ликвидацию арсенала химоружия, в то время как другие страны уничтожили свои запасы, отмечает телеканал «360».
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