В российском посольстве обратили внимание, что западные СМИ обвиняют Москву в якобы нарушении химконвенции, «бездоказательно твердят о сохранившемся у нас арсенале химического оружия и планах применить его на Украине». В то же время США так и не уничтожили свои запасы ХО, пишет Газета.ру.

«Обозреватели предпочитают замалчивать общеизвестный факт полного уничтожения российского ХО еще в 2017 г. Напоминаем, что это подтверждено Организацией по запрещению химического оружия. Именно США, а не Россия, остаются единственной страной-участницей Конвенции о запрещении химоружия, до сих пор не избавившейся от запасов боевых отравляющих веществ. Доподлинно известно, что Вашингтон обладает техническими мощностями и финансовыми ресурсами для ускоренной химдемилитаризации», — подчеркнули в посольстве.

Дипломаты призвали американцев задуматься, почему Вашингтон затягивает ликвидацию арсенала химоружия, в то время как другие страны уничтожили свои запасы, отмечает телеканал «360».

