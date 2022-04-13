Российское посольство назвало провокацией заявления США о возможности применения Россией химоружия

Посольство РФ в Вашингтоне назвало безосновательными и провокационными заявления США о возможности применения Россией химического оружия. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале дипмиссии.

Байден прокомментировал возможное применение РФ химоружия

Ранее пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что российская сторона якобы может использовать химическое оружие в связи с «неудачами» военной операции на Украине.

В российском посольстве назвали высказывания представителя Госдепа «пустой болтовней, не подкрепленной ни единым доказательством», отмечает РЕН ТВ.

«ВС РФ успешно выполняют поставленные перед ними задачи на украинской территории. При этом в их распоряжении нет и не может быть боевых отравляющих веществ, так как наша страна уничтожила все запасы химоружия еще в 2017 году», — указали в диппредставительстве.

Посольство призвало Вашингтон отказаться от дезинформации, а также активизировать процесс уничтожения собственного химического оружия, пишет Газета.ру.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Химическое ОружиеСШАРоссийское Посольство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры