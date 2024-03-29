В посольстве призвали граждан Казахстана покинуть Одесскую и Харьковскую области

Посольство Казахстана в Киеве призвало сограждан покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале дипведомства.

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«В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью в Одесской и Харьковской областях... посольство... рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области», — говорится в заявлении.

Диппредставительство посоветовало использовать для выезда в Казахстан наземные маршруты через Польшу или Молдавию и коммерческое авиасообщение.

Между тем украинские власти начали эвакуировать жителей населенных пунктов Сумской области близ границы с Россией, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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