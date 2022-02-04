В Полтаве из-за «советской пропаганды» снесли памятник Суворову

Путин и Си Цзиньпин заявили о «дружбе без границ» между РФ и Китаем Глава Еврокомиссии допустила санкции против окружения Путина Эрдоган сообщил о договорённости с Зеленским об организации его встречи с Путиным Цена нефти Brent превысила $93 за баррель впервые с октября 2014 года Сценарист фильма «Человек с бульвара Капуцинов» Акопов умер в США