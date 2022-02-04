В Полтаве из-за «советской пропаганды» снесли памятник Суворову
В Полтаве из-за «советской пропаганды» снесли памятник Александру Суворову, сообщает украинское интернет-издание «Страна.ua».
Устранить монумент предложил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович. По его словам, скульптура являлась «наглядной советской агитацией», которая «потеряла свое значение после обретения Украиной независимости».
Памятник являлся экспонатом Полтавского музея тяжелой бомбардировочной авиации. До этого монумент находился во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна.
Ранее на Украине предложили поменять пол скульптуре «Родина-мать».
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