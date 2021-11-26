На Украине предложили поменять пол скульптуре «Родина-мать». Петиция с соответствующим требованием была опубликована на сайте Киевского городского совета.

Ее автор Александр Артемов считает, что советская эстетика и замысел скульптуры не соответствуют нынешним идеологическим и политическим реалиям и требованиям украинцев.

В связи с этим он предложил переделать «Родину-мать» в архистратигу Михаилу, так как, по его мнению, «эта женщина выглядит достаточно мужеподобно». Как отмечает автор петиции, для этого потребуется убрать у скульптуры грудь, крылья и советский герб, заменив его гербом Киева. При этом он не предлагает демонтировать монумент полностью, так как эта процедура потребует значительные затраты и испортит городской облик.