На Украине предложили поменять пол скульптуре «Родина-мать»

На Украине предложили поменять пол скульптуре «Родина-мать». Петиция с соответствующим требованием была опубликована на сайте Киевского городского совета.

Ее автор Александр Артемов считает, что советская эстетика и замысел скульптуры не соответствуют нынешним идеологическим и политическим реалиям и требованиям украинцев.

В связи с этим он предложил переделать «Родину-мать» в архистратигу Михаилу, так как, по его мнению, «эта женщина выглядит достаточно мужеподобно». Как отмечает автор петиции, для этого потребуется убрать у скульптуры грудь, крылья и советский герб, заменив его гербом Киева. При этом он не предлагает демонтировать монумент полностью, так как эта процедура потребует значительные затраты и испортит городской облик.

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В мае 2015 года на Украине в силу вступил закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», который запрещает пропаганду советской символики. Ранее в Киеве уже демонтировали памятный знак, посвященный дружбе Киева и Москвы, а также ряд других монументов.

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ФОТО: РИА Новости / Р. Бениаминсон
ТЕГИ:ПетицияПамятникКиевУкраина
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