Скульптор Щербаков назвал варварством планы изменить «Родину-мать» на Украине

Монумент должен стоять под гербом Советского союза, так как Украина благодаря ему выросла, заявил Щербаков. 

Идея изменить пол скульптуры "Родина-мать" - это варварство, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» народный художник России, скульптор Салават Щербаков.

На сайте Киевсовета появилась петиция с требованием изменить пол скульптуры "Родина-мать". Автор обращения предлагает превратить ее в монумент архистратигу Михаилу, "поскольку эта женщина выглядит достаточно мужеподобно". Для этого нужно убрать грудь, заменить советский герб гербом Киева и добавить скульптуре крылья.

На Украине предложили поменять пол скульптуре «Родина-мать»

«С точки зрения культуры и большого понимания истории памятник плохо менять. Это все ровно, что в советское время снесли бы Лавру, хотя сносили, и никто это сейчас не одобряет. Сейчас все это считают варварством. Политические изменения не должны ломать большие культурные и исторические пласты. Она должна стоять под гербом Советского союза. Украина на нем выросла и стала индустриальным государством, если сейчас еще им осталась», - отметил Щербаков.

В сентябре в Киеве снесли памятник дружбе с Москвой, который простоял 20 лет.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КиевПамятник
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