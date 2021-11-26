Скульптор Щербаков назвал варварством планы изменить «Родину-мать» на Украине

«С точки зрения культуры и большого понимания истории памятник плохо менять. Это все ровно, что в советское время снесли бы Лавру, хотя сносили, и никто это сейчас не одобряет. Сейчас все это считают варварством. Политические изменения не должны ломать большие культурные и исторические пласты. Она должна стоять под гербом Советского союза. Украина на нем выросла и стала индустриальным государством, если сейчас еще им осталась», - отметил Щербаков.

В сентябре в Киеве снесли памятник дружбе с Москвой, который простоял 20 лет.

