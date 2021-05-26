В Польше заявили об упущенных шансах в отношениях с Россией из-за Украины

Польша упустила шансы в отношениях с Россией из-за Украины. Об этом заявил депутат польского парламента от партии «Конфедерация» Кристиан Каминьский в интервью Energetyka 24.

По его словам, Польша выступила против проектов Москвы в сфере энергетики в угоду интересам Киева, что было ошибкой и негативно сказалось на российско-польских отношениях.





Он отметил, что 20 лет назад в центре внимания польских политиков оказались интересы не Польши, а Украины.

Каминьский задался вопросом, начала бы Россия дорогостоящий и политически сложный проект «Северный поток-2» в случае диалога с Варшавой и при возможности провести транспортную инфраструктуру через Белоруссию и Польшу.

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия и США продолжат обсуждать вопрос реализации проекта «Северный поток-2».

