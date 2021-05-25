Меркель: Германия и США продолжат обсуждение «Северного потока-2»
Германия и США продолжат обсуждать вопрос реализации проекта «Северный поток-2», заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель по итогам саммита ЕС. Об этом сообщает ТАСС.
Меркель отметила, что дискуссии по поводу газопровода наверняка продолжатся. Также канцлер подчеркнула, что Берлин критично относится к экстерриториальным санкциям, поэтому приветствовал отказ американской стороны от ограничений в отношении компании-оператора проекта Nord Stream 2 AG.
Кроме того, Меркель отметила, что на саммите в ходе дискуссии в понедельник обсуждался вопрос инвестиций и энергетических связей с Россией. Канцлер подчеркнула, что у Европы есть «тесные энергетические отношения» с РФ,
«Я думаю, что этот вопрос снова будет играть определенную роль в июне (во время саммита ЕС - прим. НСН)», — заключила канцлер.
При этом Меркель призвала учитывать интересы Украины как страны-транзитера газа из России.
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