Байден выступил за исключение РФ из G20
24 марта 202220:48
Президент США Джо Байден выступил за исключение РФ из G20. Об этом сообщает ТАСС.
Между тем, американский лидер признал, что ряд государств могут выступить против.
Байден также выступил за то, чтобы на предстоящий саммит G20 вместо РФ пригласить Украину.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что комментировать заявления о возможном исключении России из Группы двадцати (G20) бессмысленно и нецелесообразно.
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24 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru