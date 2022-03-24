Байден выступил за исключение РФ из G20

Президент США Джо Байден выступил за исключение РФ из G20. Об этом сообщает ТАСС.

Между тем, американский лидер признал, что ряд государств могут выступить против.

Байден также выступил за то, чтобы на предстоящий саммит G20 вместо РФ пригласить Украину.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что комментировать заявления о возможном исключении России из Группы двадцати (G20) бессмысленно и нецелесообразно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАДжо Байден
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