В Польше заявили, что не претендуют на Гродненскую область
Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что в Варшава не ведет никакой дискуссии о присоединении Гродненской области Белоруссии.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в претензиях на Гродненскую область. В МИД Польши был вызван посол Белоруссии.
Пшидач подчеркнул, что Варшава разочарована словами Лукашенко. Он отметил, что посол Белоруссии был срочно приглашен из-за «неправдивых обвинений» в адрес Польши.
Замглавы МИД заверил журналистов, что в Польше не ведется никаких дискуссий о присоединении белорусских территорий.
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