В Польше заявили, что не претендуют на Гродненскую область

Замглавы МИД Польши Марчин Пшидач заявил, что в Варшава не ведет никакой дискуссии о присоединении Гродненской области Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Польшу в претензиях на Гродненскую область. В МИД Польши был вызван посол Белоруссии.

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Пшидач подчеркнул, что Варшава разочарована словами Лукашенко. Он отметил, что посол Белоруссии был срочно приглашен из-за «неправдивых обвинений» в адрес Польши.

Замглавы МИД заверил журналистов, что в Польше не ведется никаких дискуссий о присоединении белорусских территорий.

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ФОТО: РИА Новости
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