В Польше заявили, что не претендуют на Гродненскую область

Пшидач подчеркнул, что Варшава разочарована словами Лукашенко. Он отметил, что посол Белоруссии был срочно приглашен из-за «неправдивых обвинений» в адрес Польши.



Замглавы МИД заверил журналистов, что в Польше не ведется никаких дискуссий о присоединении белорусских территорий.

