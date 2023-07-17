В Польше заявили, что не планируют отзывать посла из Москвы

Польша не планирует отзывать посла республики из Москвы. Об этом заявил глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач.

Россия закроет консульское агентство Польши в Смоленске

Как отметил дипломат в эфире радиостанции RMF FM, Варшава оставляет за собой право на ответные меры после закрытия Россией Консульского агентства Польши в Смоленске.

«Россияне в Польше имеют ряд других площадок кроме посольства. Есть консульства в нескольких польских городах. Принцип взаимности является "золотым принципом" в международных отношениях», — указал Пшидач.

При этом глава бюро международной политик отметил, что Варшава не хочет отзывать своего посла из Москвы, пока там присутствуют представители других стран — например, Германии или Франции — которые «возможно, пытаются реализовать какой-то диалог».

«Или мы там все, как Европейский союз, или в будущем отбываем вместе», — заявил Пшидач, добавив, что в дальнейшем ситуация может измениться.

Ранее правительство РФ приняло решение закрыть консульское агентство Польши в Смоленске в качестве ответной меры на антироссийские действия Варшавы, напоминает RT. По данным МИД Польши, агентство упразднят с 31 августа.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПосолМоскваПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры