В Польше заявили, что не планируют отзывать посла из Москвы

Как отметил дипломат в эфире радиостанции RMF FM, Варшава оставляет за собой право на ответные меры после закрытия Россией Консульского агентства Польши в Смоленске.

«Россияне в Польше имеют ряд других площадок кроме посольства. Есть консульства в нескольких польских городах. Принцип взаимности является "золотым принципом" в международных отношениях», — указал Пшидач.

При этом глава бюро международной политик отметил, что Варшава не хочет отзывать своего посла из Москвы, пока там присутствуют представители других стран — например, Германии или Франции — которые «возможно, пытаются реализовать какой-то диалог».

«Или мы там все, как Европейский союз, или в будущем отбываем вместе», — заявил Пшидач, добавив, что в дальнейшем ситуация может измениться.

Ранее правительство РФ приняло решение закрыть консульское агентство Польши в Смоленске в качестве ответной меры на антироссийские действия Варшавы, напоминает RT. По данным МИД Польши, агентство упразднят с 31 августа.

