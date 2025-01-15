Журнал «Футбол» назвал Александра Головина лучшим футболистом 2024 года в РФ
Выступающий за «Монако» россиянин Александр Головин стал лучшим футболистом 2024 года в России. Как пишет журнал «Футбол», составивший соответствующий рейтинг, полузащитник набрал в голосовании 438 баллов.
Второе место в списке досталось игроку питерского «Зенита» Максиму Глушенкову, а замкнул тройку сильнейших форвард столичного «Динамо» Константин Тюкавин.
В ТОП-10 также вошли Алексей Батраков («Локомотив»), Алексей миранчук («Атланта Юнайтед»), Матвей Сафонов («ПСЖ»), Евгений Латышонок («Зенит»), Иван обляков (ЦСКА), Игорь Акинфеев (ЦСКА) и Александр Максименко («Спартак»).
Ранее главный тренер китайского «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий заявил, что Головин является одним из четырёх самых талантливых игроков, с которыми ему доводилось работать, сообщает RT.
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- Журнал «Футбол» назвал Александра Головина лучшим футболистом 2024 года в РФ
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru