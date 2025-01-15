Мужчину арестовали за поджог вышки сотовой связи в Ивановской области
15 января 202516:41
Шуйский городской суд Ивановской области арестовал 18-летнего россиянина до 7 марта 2025 года за поджог вышки сотовой связи. Об этом сообщило РИА Новости.
Против фигуранта возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.
Молодого человека задержали ночью 13 января. Отмечается, что он совершил преступление в одном из населенных пунктов Шуйского района.
Ранее суд арестовал мужчину в Ставропольском крае за подготовку террористического акта в общественном месте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru