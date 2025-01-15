Мужчину арестовали за поджог вышки сотовой связи в Ивановской области

Шуйский городской суд Ивановской области арестовал 18-летнего россиянина до 7 марта 2025 года за поджог вышки сотовой связи. Об этом сообщило РИА Новости.

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Против фигуранта возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Молодого человека задержали ночью 13 января. Отмечается, что он совершил преступление в одном из населенных пунктов Шуйского района.

Ранее суд арестовал мужчину в Ставропольском крае за подготовку террористического акта в общественном месте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:ПреступленияПроисшествияПоджогИвановская ОбластьАрест

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