Мужчину арестовали за поджог вышки сотовой связи в Ивановской области

Против фигуранта возбудили уголовное дело по факту умышленного уничтожения или повреждения имущества.

Молодого человека задержали ночью 13 января. Отмечается, что он совершил преступление в одном из населенных пунктов Шуйского района.

Ранее суд арестовал мужчину в Ставропольском крае за подготовку террористического акта в общественном месте. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

