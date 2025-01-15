Кондратьев: На пляжах Анапы установили сети для защиты от выбросов мазута
Специалисты в Анапе создали тройную защиту берега от выбросов мазута. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
По его словам, для этого в море были установлены сети, сдерживающие выброс нефтепродуктов, а также прокопали две траншеи.
«Сейчас на берег выносит в основном мелкую фракцию мазута. Мы начали отделять эту мазутную крошку от песка прямо на пляже», - написал Кондратьев.
Ранее в Минтрансе РФ заявили, что мазут с танкера «Волгонефть-239», потерпевшего крушение в Керченском проливе, откачают до конца января, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru