Кардиолог Курбанмагомедов заявил о смертельной опасности крещенских купаний
Купание в ледяной воде на Крещение противопоказаны пациентам с опухолевыми заболеваниями. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов.
По его словам, подобные процедуры могут спровоцировать спазм капилляров и образование тромбов.
Кроме того, зимнее купание может привести к подъёму артериального давления, головным болям и сильному сердцебиению.
«Также отмечаются кардиоспазмы, приводящие к инфаркту и смерти от остановки сердца», — указал врач.
Курбанмагомедов добавил, что купание в ледяной воде противопоказано людям в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что окунаться в прорубь на Крещение следует только в проверенном месте, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru