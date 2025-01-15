Кардиолог Курбанмагомедов заявил о смертельной опасности крещенских купаний

Купание в ледяной воде на Крещение противопоказаны пациентам с опухолевыми заболеваниями. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Мурад Курбанмагомедов.

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По его словам, подобные процедуры могут спровоцировать спазм капилляров и образование тромбов.

Кроме того, зимнее купание может привести к подъёму артериального давления, головным болям и сильному сердцебиению.

«Также отмечаются кардиоспазмы, приводящие к инфаркту и смерти от остановки сердца», — указал врач.

Курбанмагомедов добавил, что купание в ледяной воде противопоказано людям в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что окунаться в прорубь на Крещение следует только в проверенном месте, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Астапкович
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