Кардиолог Курбанмагомедов заявил о смертельной опасности крещенских купаний

По его словам, подобные процедуры могут спровоцировать спазм капилляров и образование тромбов.

Кроме того, зимнее купание может привести к подъёму артериального давления, головным болям и сильному сердцебиению.

«Также отмечаются кардиоспазмы, приводящие к инфаркту и смерти от остановки сердца», — указал врач.

Курбанмагомедов добавил, что купание в ледяной воде противопоказано людям в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что окунаться в прорубь на Крещение следует только в проверенном месте, сообщает RT.

