Россия закроет консульское агентство Польши в Смоленске

Россия закроет консульской агентство Польши в Смоленске, сообщает пресс-служба правительства.

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Отмечается, что это решение принято в ответ на недружественные действия Варшавы против Москвы.

«Утвержденное в качестве ответной меры распоряжение [...] позволяет восстановить паритет консульских учреждений», - говорится в пояснении.

Агентство было открыто в 2011 году в рамках развития отношений между двумя странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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