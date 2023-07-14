Россия закроет консульское агентство Польши в Смоленске
14 июля 202310:07
Россия закроет консульской агентство Польши в Смоленске, сообщает пресс-служба правительства.
Отмечается, что это решение принято в ответ на недружественные действия Варшавы против Москвы.
«Утвержденное в качестве ответной меры распоряжение [...] позволяет восстановить паритет консульских учреждений», - говорится в пояснении.
Агентство было открыто в 2011 году в рамках развития отношений между двумя странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru