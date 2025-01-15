Правила проезда по МСД изменятся с 15 февраля в утренние и вечерние часы
Правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) изменятся с 15 февраля в утренние и вечерние часы, при этом большую часть времени проезд останется бесплатным, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Так, в часы самой высокой загрузки новые тарифы составят от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута. Такие изменения помогут разгрузить трассу, сократить время перемещения из одного района в другой и сделать поездку по МСД более предсказуемой по времени.
При этом тарифы могут пересмотреть, если загрузка МСД будет достигать 6-7 баллов по данным сервиса «Яндекс. Пробки».
Ранее стало известно, что число проездов по платным дорогам в России выросло на треть, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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