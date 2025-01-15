Правила проезда по МСД изменятся с 15 февраля в утренние и вечерние часы

Правила проезда по Московскому скоростному диаметру (МСД) изменятся с 15 февраля в утренние и вечерние часы, при этом большую часть времени проезд останется бесплатным, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Так, в часы самой высокой загрузки новые тарифы составят от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута. Такие изменения помогут разгрузить трассу, сократить время перемещения из одного района в другой и сделать поездку по МСД более предсказуемой по времени.