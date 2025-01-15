Путин назвал новых претендентов на звание «Город трудовой доблести»

В ходе заседания Российского оргкомитета «Победа» он на получение почётного звания претендуют ещё восемь городов.

По словам российского лидера, это Курган (Курганская область), Ишимбай (Башкирия), Ковров (Владимирская область), Миасс (Челябинская область) и Верхняя Пышма (Свердловская область), Ленинск-Кузнецкий (Кемеровская область), Зеленодольск (Татарстан) и Салехард (Ямало-Ненецкий АО).

«Признание заслуг конкретных населённых пунктов... это основа формирования у молодёжи чёткой мировоззренческой позиции о востребованности трудовой доблести», - подчеркнул он.

Ранее Путин заявил, что подписал указ о единовременной выплате ветеранам Великой Отечественной войны в размере 80 тысяч рублей, сообщает RT.

