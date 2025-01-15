В МИД Украины исключили возобновление транзита российского газа

Украинский дипломат добавил, что Россия использует энергетические поставки как оружие, а значит, решение о прекращении транзита газа играет положительную роль с точки зрения стратегии, несмотря на то, что сейчас оно может оказаться болезненным.

Комментируя заявления главы словацкого правительства Роберта Фицо, Сибига признал выгоду зависимости от России в газовом вопросе на краткосрочный период, однако, по мнению, главы украинского МИД, ни к чему хорошему она не приводит, поскольку расплачиваться за нее порой приходится суверенитетом.

Украинский министр привел в пример Австрию, которая нашла альтернативных поставщиков газа. Сибига указал на то, что угрозы Словакии заблокировать стремление Украины в ЕС будут сниматься через переговоры, а сводить межгосударственные отношения к газовому вопросу неверно.

Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» заявил, что Украина и Польша рассматривают возможность создания новой модели транзита газа, которая исключает российский транзит.

