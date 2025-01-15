В МИД Украины исключили возобновление транзита российского газа
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил в интервью изданию «Европейская правда», что Киев не намерен возобновлять транзит в Европу газа из России, подтвердив своими словами неоднократно высказанную позицию украинских властей.
Украинский дипломат добавил, что Россия использует энергетические поставки как оружие, а значит, решение о прекращении транзита газа играет положительную роль с точки зрения стратегии, несмотря на то, что сейчас оно может оказаться болезненным.
Комментируя заявления главы словацкого правительства Роберта Фицо, Сибига признал выгоду зависимости от России в газовом вопросе на краткосрочный период, однако, по мнению, главы украинского МИД, ни к чему хорошему она не приводит, поскольку расплачиваться за нее порой приходится суверенитетом.
Украинский министр привел в пример Австрию, которая нашла альтернативных поставщиков газа. Сибига указал на то, что угрозы Словакии заблокировать стремление Украины в ЕС будут сниматься через переговоры, а сводить межгосударственные отношения к газовому вопросу неверно.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» заявил, что Украина и Польша рассматривают возможность создания новой модели транзита газа, которая исключает российский транзит.
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