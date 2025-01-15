Режиссер Ридли Скотт отложил съемки байопика о группе Bee Gees
Автор «Чужого» и «Гладиатора», британский режиссер Ридли Скотт принял решение отложить съемку байопика о британско-австралийской группе Bee Gees, сообщает Variety.
Причиной этого стали новые условия сотрудничества, которые студия Paramount Pictures решила навязать режиссеру.
«Студия изменила условия. Я сказал: «Вы не можете так поступать». Они настаивали. Я сказал: «Что ж, предупреждаю вас, я уйду, потому что буду работать над следующим фильмом»», - рассказал Скотт.
Съемки картины должны были начаться в начале 2026 года!
Ранее стало известно, что Ридли Скотт поработает над новой частью «Чужого», сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru