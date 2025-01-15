«Стало неожиданностью!»: Збруев об уходе из «Ленкома» Дмитрия Певцова и Александры Захаровой

Прекращение сотрудничества с народным артистом РФ Дмитрием Певцовым по причине того, что в театре к нему было нехорошее отношение коллектива, Збруев назвал неправдой. По его словам, к Дмитрию Певцову отношение в театре было хорошее.

«Ему давали играть, и он играл в наших спектаклях, продолжая быть в Госдуме. Он выбрал такую карьеру себе, ну что делать. По-моему, к нему все очень хорошо относились», - заявил народный артист РСФСР.

В пресс-службе «Ленкома Марка Захарова» сообщили, что прекращено сотрудничество с Дмитрием Певцовым из-за его неэтичных заявлений о театре.

Збруев отметил также, что уход со сцены народной артистки РФ Александры Захаровой стал для него полной неожиданностью. К тому же, по его словам, они вместе играют в спектакле «Вишневый сад».

«И я не знаю, что со спектаклем. Я ещё не разговаривал с директором и пока ничего не могу сказать по этому поводу», - добавил Александр Збруев.

Ранее в театре «Ленком Марка Захарова» прояснили ситуацию с фотографией Дмитрия Певцова, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

