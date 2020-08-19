В Польше высказались против «самоизоляции» Белоруссии

Власти Польши желали бы видеть Белоруссию открытым и предсказуемым государством и меньше всего хотели бы её самоизоляции, тем более что в таком случае у Минска останется один партнёр – Россия. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, передаёт ТАСС.

В среду пройдёт экстренный саммит Евросоюза. В польском МИД отметили, что ждут однозначной оценки событий в Белоруссии от европейского сообщества.