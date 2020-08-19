В Польше высказались против «самоизоляции» Белоруссии
Власти Польши желали бы видеть Белоруссию открытым и предсказуемым государством и меньше всего хотели бы её самоизоляции, тем более что в таком случае у Минска останется один партнёр – Россия. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, передаёт ТАСС.
В среду пройдёт экстренный саммит Евросоюза. В польском МИД отметили, что ждут однозначной оценки событий в Белоруссии от европейского сообщества.
Ранее депутаты Европарламента заявили, что выигравший президентские выборы Александр Лукашенко для них персона нон грата. Его переизбрание не признали Ирландия, Великобритания и Канада. Белорусская оппозиция считает результат Лукашенко в 80% сфальсифицированным и настаивает, что победила Светлана Тихановская.
Тихановская в среду, 19 августа, обратилась к европейским лидерам с просьбой не признавать результаты выборов и поддержать «пробуждение Беларуси».
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