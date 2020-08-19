В Польше высказались против «самоизоляции» Белоруссии

Власти Польши желали бы видеть Белоруссию открытым и предсказуемым государством и меньше всего хотели бы её самоизоляции, тем более что в таком случае у Минска останется один партнёр – Россия. Об этом заявил замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач, передаёт ТАСС.

В среду пройдёт экстренный саммит Евросоюза. В польском МИД отметили, что ждут однозначной оценки событий в Белоруссии от европейского сообщества.

Тихановская призвала лидеров ЕС не признавать переизбрание Лукашенко

Ранее депутаты Европарламента заявили, что выигравший президентские выборы Александр Лукашенко для них персона нон грата. Его переизбрание не признали Ирландия, Великобритания и Канада. Белорусская оппозиция считает результат Лукашенко в 80% сфальсифицированным и настаивает, что победила Светлана Тихановская.

Тихановская в среду, 19 августа, обратилась к европейским лидерам с просьбой не признавать результаты выборов и поддержать «пробуждение Беларуси».

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ФОТО: flickr/alex.ch
ТЕГИ:ЕвросоюзАлександр ЛукашенкоБелоруссияПольша
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