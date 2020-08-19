Тихановская призвала лидеров ЕС не признавать переизбрание Лукашенко

Тихановская зачитала обращение на английском языке, заявив, что прошедшие выборы не были ни честными, ни прозрачными. Она напомнила об избиениях протестующих.

«Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира», - цитирует RT обращение Тихановской. Она призвала европейских лидеров «поддержать пробуждение Беларуси», уважать принципы международного права, суверенитет страны и выбор белорусского народа.

По словам Тихановской, процесс мирной передачи власти возглавит Национального координационного совета, который также объявит новые президентские выборы с участием международных наблюдателей.

Ранее депутаты Европарламента заявили, что считают Лукашенко персоной нон-грата. Признать его победу отказались в Великобритании, Ирландии и Канаде.

