Тихановская призвала лидеров ЕС не признавать переизбрание Лукашенко

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тизановская в день саммита Евросоюза выпустила видеообращение к европейским лидерам с призывом не признавать результаты «сфальсифицированных выборов» 9 августа, на которых она, по официальным данным ЦИК, проиграла Александру Лукашенко.

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Тихановская зачитала обращение на английском языке, заявив, что прошедшие выборы не были ни честными, ни прозрачными. Она напомнила об избиениях протестующих.

«Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира», - цитирует RT обращение Тихановской. Она призвала европейских лидеров «поддержать пробуждение Беларуси», уважать принципы международного права, суверенитет страны и выбор белорусского народа.

По словам Тихановской, процесс мирной передачи власти возглавит Национального координационного совета, который также объявит новые президентские выборы с участием международных наблюдателей.

Ранее депутаты Европарламента заявили, что считают Лукашенко персоной нон-грата. Признать его победу отказались в Великобритании, Ирландии и Канаде.

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ФОТО: скрин Youtube.com
ТЕГИ:ЕвросоюзАлександр ЛукашенкоСветлана Тихановская
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