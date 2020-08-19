Тихановская призвала лидеров ЕС не признавать переизбрание Лукашенко
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тизановская в день саммита Евросоюза выпустила видеообращение к европейским лидерам с призывом не признавать результаты «сфальсифицированных выборов» 9 августа, на которых она, по официальным данным ЦИК, проиграла Александру Лукашенко.
Тихановская зачитала обращение на английском языке, заявив, что прошедшие выборы не были ни честными, ни прозрачными. Она напомнила об избиениях протестующих.
«Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира», - цитирует RT обращение Тихановской. Она призвала европейских лидеров «поддержать пробуждение Беларуси», уважать принципы международного права, суверенитет страны и выбор белорусского народа.
По словам Тихановской, процесс мирной передачи власти возглавит Национального координационного совета, который также объявит новые президентские выборы с участием международных наблюдателей.
Ранее депутаты Европарламента заявили, что считают Лукашенко персоной нон-грата. Признать его победу отказались в Великобритании, Ирландии и Канаде.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
932 тыс.+4 748 / сут.
Умерли
15 872+132 / сут.
Выздоровели
743 тыс.+6 527 / сут.
- Тихановская призвала лидеров ЕС не признавать переизбрание Лукашенко
- Российских школьников предложили обучать медицинской грамотности
- Горбачев указал на ошибку Лукашенко
- Новости за ночь: СМИ связали историю «боевиков ЧВК» со спецоперацией Украины
- Новости за ночь: СК возбудил дело из-за гибели генерал-майор в Сирии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru