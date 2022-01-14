В Польше выдвинули условие России для запуска «Северного потока-2»

Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал переговоры Запада с Россией ошибкой и призвал выдвинуть Москве условие для запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью изданию Niezalezna.

Лавров призвал США и НАТО дать письменные гарантии безопасности

По его словам, «Северный поток-2» следует запустить в обмен на отказ России от «нападения» на Украину, а также потребовать от Москвы и другие уступки.

Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры неудачными.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:Северный Поток-2ПольшаРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры