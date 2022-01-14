В Польше выдвинули условие России для запуска «Северного потока-2»
Бывший глава МИД Польши Витольд Ващиковский назвал переговоры Запада с Россией ошибкой и призвал выдвинуть Москве условие для запуска газопровода «Северный поток-2». Об этом он заявил в интервью изданию Niezalezna.
По его словам, «Северный поток-2» следует запустить в обмен на отказ России от «нападения» на Украину, а также потребовать от Москвы и другие уступки.
Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры неудачными.
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