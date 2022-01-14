В Польше выдвинули условие России для запуска «Северного потока-2»

По его словам, «Северный поток-2» следует запустить в обмен на отказ России от «нападения» на Украину, а также потребовать от Москвы и другие уступки.

Консультации по гарантиям безопасности прошли между Россией и США 9-10 января в Женеве, после них в Брюсселе 12 января состоялось заседание Совета Россия-НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал переговоры неудачными.

