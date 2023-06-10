В Польше создали пророссийское политическое движение
10 июня 202304:18
Политическое формирование, выступающее за дружеские отношения с Россией, появилось в Польше. Об этом сообщил политолог Лешек Сыкульский.
Новая структура получила название Польское антивоенное движение (PRA).
«Формирование ... будет открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией», — написал Сыкульский в Twitter.
Движение уже зарегистрировали официально. Планируется, что первые мероприятия PRA пройдут осенью.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru