В Польше создали пророссийское политическое движение

Политическое формирование, выступающее за дружеские отношения с Россией, появилось в Польше. Об этом сообщил политолог Лешек Сыкульский.

Песков: отношения России и Польши находятся на нулевом или даже отрицательном уровне

Новая структура получила название Польское антивоенное движение (PRA).

«Формирование ... будет открыто, не пряча головы в песок, стремиться к установлению дружеских отношений с нашим крупнейшим соседом — Российской Федерацией», — написал Сыкульский в Twitter.

Движение уже зарегистрировали официально. Планируется, что первые мероприятия PRA пройдут осенью.

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ФОТО: РИА Новости
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