В Польше призвали не выдавать шенгенские визы россиянам
4 апреля 202212:05
Следует прекратит выдачу шенгенских виз россиянам. С таким предложением в ходе пресс-конференции в Варшаве выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
При этом отмечается, что мера не затронет предоставление гуманитарных виз для граждан РФ.
Моравецкий предложил наложить «решительные санкции на российское общество» и выдавать визы только тем, кто хочет покинуть Россию.
Ранее Франция отменила все ограничения на выдачу виз россиянам.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru