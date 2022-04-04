В Польше призвали не выдавать шенгенские визы россиянам

Следует прекратит выдачу шенгенских виз россиянам. С таким предложением в ходе пресс-конференции в Варшаве выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

«Уголовку» за исполнение санкций в РФ назвали чисто «символической»

При этом отмечается, что мера не затронет предоставление гуманитарных виз для граждан РФ.

Моравецкий предложил наложить «решительные санкции на российское общество» и выдавать визы только тем, кто хочет покинуть Россию.

Ранее Франция отменила все ограничения на выдачу виз россиянам.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:СанкцииПремьер-министрРоссиянеВизыПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры