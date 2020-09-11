В Польше предупредили о риске появления «новой Российской империи»

Создание суверенных государств после распада СССР стало главным элементом стабильности на постсоветском пространстве, и Белоруссия является ключевой в плане европейской безопасности, заявил профессор Академии военного искусства в Варшаве Петр Грохмальский.

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Эксперт заявил в интервью Polskie Radio 24, что включение Белоруссии в систему России приведёт к появлению «нового вида Российской империи». По мнению Грохмальского, стратегия Москвы в отношении Белоруссии характеризуется попытками «овладеть культурой» и создать российскую республику в рамках Союзного государства.

Как полагает Грохмальский, для России якобы характерна «гигантская последовательная экспансия», передаёт РЕН ТВ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко на фоне протестов против его переизбрания заявил, что Польша будто бы «спит и видит», что в случае распада республики Гродненская область отойдёт ей, напоминает RT. Не признавшие результаты выборов страны Лукашенко назвал «неустоявшимися соседями».

По мнению российского сенатора Алексея Пушкова, Польша видит своей стратегической задачей втягивание Белоруссии в зону своего влияния, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: flickr/alex.ch
ТЕГИ:Александр ЛукашенкоБелоруссияПольша
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