В Польше предложили «поделить» замороженные российские активы
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что замороженные российские активы на 350 млрд евро следует «поделить», сообщает РИА Новости.
По его словам, вместо того, чтобы создавать новый фонд, можно воспользоваться этими средствами и передать их Украине и Евросоюзу.
«Я указал на один источник... замороженные активы РФ, российских олигархов. Это активы, которые огромны... И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины... для нужд жителей Евросоюза, для нужд жителей Польши», - резюмировал он.
Ранее Сенат Канады одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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