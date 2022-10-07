В Польше предложили «поделить» замороженные российские активы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что замороженные российские активы на 350 млрд евро следует «поделить», сообщает РИА Новости.

Черногория приступила к заморозке недвижимости граждан России

По его словам, вместо того, чтобы создавать новый фонд, можно воспользоваться этими средствами и передать их Украине и Евросоюзу.

«Я указал на один источник... замороженные активы РФ, российских олигархов. Это активы, которые огромны... И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины... для нужд жителей Евросоюза, для нужд жителей Польши», - резюмировал он.

Ранее Сенат Канады одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаРоссияЕвросоюзПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры