В Польше предложили «поделить» замороженные российские активы

По его словам, вместо того, чтобы создавать новый фонд, можно воспользоваться этими средствами и передать их Украине и Евросоюзу.

«Я указал на один источник... замороженные активы РФ, российских олигархов. Это активы, которые огромны... И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины... для нужд жителей Евросоюза, для нужд жителей Польши», - резюмировал он.

Ранее Сенат Канады одобрил конфискацию и продажу замороженных в рамках санкций российских активов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

