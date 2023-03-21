В Польше появился первый постоянный военный гарнизон США

В Польше 21 марта откроется первый постоянный военный гарнизон США. Об этом сообщает министерство национальной обороны республики.

Уточняется, что в Познани состоится церемония открытия гарнизона, участие в ней примет вице-премьер, глава министерства национальной обороны Мариуш Блащак. Гарнизон США станет восьмым в Европе.

«Добьем до Варшавы!»: Генерал Болдырев остудил «Искандерами» польские HIMARS у Калининградской области

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах Варшавы оснастить 16-ю механизированную дивизию реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. Эта дивизия базируется у границы с Калининградской областью. По словам Блащака, польские военные получат HIMARS уже в этом году.

До этого президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29. Российская сторона предупреждает об эскалации конфликта.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВоенныеСШАПольша

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