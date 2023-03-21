В Польше появился первый постоянный военный гарнизон США

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил о планах Варшавы оснастить 16-ю механизированную дивизию реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS. Эта дивизия базируется у границы с Калининградской областью. По словам Блащака, польские военные получат HIMARS уже в этом году.

До этого президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Варшава в ближайшие дни передаст Украине четыре истребителя МиГ-29. Российская сторона предупреждает об эскалации конфликта.

