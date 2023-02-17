В Польше обратились к бандеровцам, прибывшим в страну
Бандеровцы, попавшие в Польшу под личиной беженцев, должны уехать из страны. Об этом заявил обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста.
По его мнению, поляки не рады видеть на своей Родине «агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами». Пяста полагает, что они ненавидят Польшу, поляков и все, что связано с Польшей.
Обозреватель отметил, что сторонники Бандеры прославляют Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещенные в России экстремистские организации ОУН и УПА), члены которой повинны в уничтожении сотен тысяч поляков.
«Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады», — заключил Пяста.
Ранее в Сейм Польши внесли проект закона, который требует от проживающих на территории республики украинцев осудить вышеупомянутые экстремистские организации ОУН и УПА. Об этом сообщило агентство НСН
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