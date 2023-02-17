В Польше обратились к бандеровцам, прибывшим в страну

Бандеровцы, попавшие в Польшу под личиной беженцев, должны уехать из страны. Об этом заявил обозреватель польского издания Myśl Polska Пшемыслав Пяста.

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По его мнению, поляки не рады видеть на своей Родине «агрессивно настроенных националистов с бандеровскими взглядами». Пяста полагает, что они ненавидят Польшу, поляков и все, что связано с Польшей.

Обозреватель отметил, что сторонники Бандеры прославляют Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (запрещенные в России экстремистские организации ОУН и УПА), члены которой повинны в уничтожении сотен тысяч поляков.

«Возвращайтесь домой. Мы не хотим вас здесь. Вам тут не рады», — заключил Пяста.

Ранее в Сейм Польши внесли проект закона, который требует от проживающих на территории республики украинцев осудить вышеупомянутые экстремистские организации ОУН и УПА. Об этом сообщило агентство НСН

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:НационалистыСтепан БандераПольша
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