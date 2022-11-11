Рассмотреть антибандеровский законопроект для украинцев предложили в Польше

Как отмечает издание, представители «Конфедерации Польской Короны» и ее молодежное отделение представили законопроект декларации лояльности Польши, также называемый антибандеровским законом, для жителей Украины в Польше. Отмечается, что этот законопроект направлен на то, чтобы граждане Украины, проживающие на территории Польши, осудили и признали, что им известно о преступлениях, совершенных вышеупомянутыми организациями против поляков в годы Второй Мировой войны.

«Мы, как поляки и польское государство, должны не столько просить украинцев быть лояльными Польше, сколько обязательно требовать этого. Идентичность и историческая политика Украины по-прежнему основывается на прославлении таких деятелей, как лидер ОУН Степан Бандера или главнокомандующий т.н. УПА Роман Шучевич. Это следует рассматривать как откровенный антиполонизм», — приводит издание позицию партии.

