Дипломаты Израиля в ФРГ упрекнули украинского посла в оскорблении памяти жертв бандеровцев

Заявление Мельника искажает факты истории, превращая холокост в банальность и оскорбляют память уничтоженных Бандерой и его сторонниками людей, пишет Газета.ru.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал лидера украинского националистического движения Степана Бандеру «борцом за свободу» в интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу. По словам представителя Киева, нацистский коллаборационист не был связан с гитлеровской Германией. Также Мельник считает, что массовые убийства мирных поляков на Волыни и в Галиции бендеровцами вызваны тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств».

Позднее в МИД Украины заявили, Мельник высказал личную позицию, которая не отражает точку зрения ведомства.

