Дипломаты Израиля в ФРГ упрекнули украинского посла в оскорблении памяти жертв бандеровцев
Посольство Израиля в ФРГ выступило с осуждением посла Украины в Германии Андрея Мельника после его заявления о Степане Бандере-«герое». Дипломаты расценили его выступление как принижение значимости темы холокоста, сообщает ТАСС.
Заявление Мельника искажает факты истории, превращая холокост в банальность и оскорбляют память уничтоженных Бандерой и его сторонниками людей, пишет Газета.ru.
Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал лидера украинского националистического движения Степана Бандеру «борцом за свободу» в интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу. По словам представителя Киева, нацистский коллаборационист не был связан с гитлеровской Германией. Также Мельник считает, что массовые убийства мирных поляков на Волыни и в Галиции бендеровцами вызваны тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств».
Позднее в МИД Украины заявили, Мельник высказал личную позицию, которая не отражает точку зрения ведомства.
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