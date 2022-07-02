Дипломаты Израиля в ФРГ упрекнули украинского посла в оскорблении памяти жертв бандеровцев

Посольство Израиля в ФРГ выступило с осуждением посла Украины в Германии Андрея Мельника после его заявления о Степане Бандере-«герое». Дипломаты расценили его выступление как принижение значимости темы холокоста, сообщает ТАСС.

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Заявление Мельника искажает факты истории, превращая холокост в банальность и оскорбляют память уничтоженных Бандерой и его сторонниками людей, пишет Газета.ru.

Ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник назвал лидера украинского националистического движения Степана Бандеру «борцом за свободу» в интервью немецкому блогеру и журналисту Тило Юнгу. По словам представителя Киева, нацистский коллаборационист не был связан с гитлеровской Германией. Также Мельник считает, что массовые убийства мирных поляков на Волыни и в Галиции бендеровцами вызваны тем, что и с другой стороны «было много убийств и зверств».

Позднее в МИД Украины заявили, Мельник высказал личную позицию, которая не отражает точку зрения ведомства.

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ФОТО: РИА Новости//Владимир Вяткин
ТЕГИ:Степан БандераХолокостПосольствоУкраинаИзраиль
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