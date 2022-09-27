В Польше не исключили, что утечки газа могла устроить Россия
Утечки газа на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток - 2» могла устроить Россия. Такое мнение озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.
В ночь на 26 сентября были зафиксированы утечки газа на трубопроводе «Северный поток 1» и «Северный поток 2» недалеко от острова Борнхольм в шведских и датских водах. О падении давления газа на обеих нитках газопровода сообщил оператор магистрали Nord Stream AG.
Ранее Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседес Telegram-каналом «Радиоточка НСН»предположил, что возможная диверсия на трубопроводах может быть выгодна США для устранения конкуренции.
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