В Польше назвали сроки закрытия консульства России в Познани

Генконсульство России в Познани (Польша) может закрыться уже в начале ноября текущего года. Об этом заявил пресс-секретарь польского министерства иностранных дел Павел Вроньский, сообщает RMF24.

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При этом он уточнил, что окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее Вроньский подчеркнул, что в связи с закрытием российского генконсульства территорию страны должны будут покинуть пять административно-технических сотрудников, три дипломата и два сотрудника, которых должны были аккредитовать в Польше.

Вместе с тем министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти пока не хотят принимать решение о высылке посла России из Варшавы. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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