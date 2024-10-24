Польша вышлет сотрудников генконсульства РФ в Познани
Сотрудники генконсульства РФ в Познани должны будут покинуть Польшу. Как сообщает агентство PAP, об этом заявил пресс-секретарь польского МИД Павел Вроньский.
По его словам, они должны будут покинуть территорию республики в связи с решением Варшавы закрыть данное консульское учреждение.
«Это три дипломата и пять административно-технических сотрудников, а также два сотрудника, которых должны были аккредитовать в Польше, но эту аккредитацию они уже не получат», - заключил Вроньский.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что польские власти пока не хотят принимать решение о высылке посла России из Варшавы, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru