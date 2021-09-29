В Польше намерены продлить режим ЧС на границе из-за мигрантов
Польский президент Анджей Дуда запросил парламент о продлении режима чрезвычайного положения на границе с Белоруссией из-за напряженной обстановке с мигрантами.Об этом сообщает ТАСС.
Дуда ранее 2 сентября подписал указ о введении чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях. По данным властей, в страну пытаются нелегально проникнуть около 3 тысяч человек.
Продление режима ЧС предлагается на срок 60 дней. Решение затронет 115 населенных пунктов в Подляском воеводстве и 68 - в Люблинском.
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