Польша ввела чрезвычайное положение на границе с Белоруссией
Президент Польши Анджей Дуда подписал указ о введении чрезвычайного положения на приграничных с Белоруссией территориях из-за ситуации с нелегальными мигрантами, сообщает польское агентство RP.
Отмечается, что режим будет действовать на протяжении 30 дней, также есть возможность дальнейшего продления.
Также сообщается, что с начала августа польские пограничники зафиксировали более трех тысяч попыток нелегально пересечь границу гражданами со стороны Белоруссии.
Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил обязать Польшу и Латвию помогать нелегальным мигрантам, которые находятся на белорусской границе. Об этом сообщается в официальном заявлении суда.
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