Польша разместит на восточной границе американские танки
Польша разместит 250 американских танков Abrams на восточных границах страны. Об этом заявил глава Минобороны республики Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
По словам Блащака, у польской армии будут «250 самых современных танков, которые будут дислоцированы на востоке страны». Этого количества достаточно для формирования четырех танковых батальонов в составе новой польской дивизии.
Власти страны потратят на программу вооружения более 23,3 миллиардов злотых, это около 6 миллиардов долларов. Сюда также входят расходы по логистике, обучению военных, развитию инфраструктуры.
Основной боевой танк (ОБТ) M1A2SEPv3 представляет собой наиболее современную модификацию танка Abrams 2018 года. Разработчики отмечают улучшенный многоцелевой снаряд AMP и обновленную электронику боевой машины.
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